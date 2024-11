Melito e Siderno gremite per la campagna “Radici” di Forza Italia

Pienone a Melito Porto Salvo e Siderno per l’iniziativa di ascolto dei territori. Cannizzaro: «Radici rappresenta il cuore pulsante del partito»

Melito e Siderno protagoniste della campagna

Forza Italia Calabria registra un nuovo successo con la quarta e quinta tappa della campagna di ascolto “Radici”, ideata dal Coordinamento regionale azzurro. Gli appuntamenti si sono svolti a Melito Porto Salvo, nell’auditorium dell’ex Mercato coperto, e a Siderno, nel salone del Grand Hotel President, entrambi gremiti di partecipanti.

L’iniziativa, presa a modello anche dal Direttivo Nazionale del Partito, ha raccolto decine di interventi in dibattiti accesi e partecipati sui temi chiave per la Calabria e i territori interessati. “Radici” è nata come un progetto itinerante per dare voce a tutte le realtà locali della regione, confermando il forte radicamento di Forza Italia nelle diverse aree della Calabria.

Leggi anche

Dichiarazioni dei protagonisti

Patrizia Crea, Segretario di Azzurro Donna per la provincia di Reggio Calabria, ha dichiarato:

«Mi ritengo molto soddisfatta per l’attenzione che il Partito ha riservato alla Provincia e in particolare all’Area Grecanica, dove il senso della buona politica cresce con maggiore fiducia, grazie a Forza Italia».

Federico Milia, segretario regionale di Forza Italia Giovani, ha sottolineato:

«Non abbiamo elezioni imminenti, il che dimostra la genuinità della nostra iniziativa. Il nostro obiettivo è raccogliere le istanze e trasformarle in risposte, senza distinzione di colori politici».

Antonino Maiolino, Segretario azzurro Grande Città di Reggio Calabria, ha aggiunto:

«La sinergia tra enti e territori è fondamentale per dare risposte efficaci, specialmente nell’Area Metropolitana, dove siamo spesso l’unico punto di riferimento per gli enti locali».

I Consiglieri regionali Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo hanno ribadito il valore della sinergia istituzionale, sottolineando i risultati positivi ottenuti nella Locride e il cambiamento in atto grazie a Forza Italia.

Per il Consigliere Domenico Giannetta:

«La partecipazione massiccia a questi eventi dimostra la voglia di dialogo e ascolto, al di là dei momenti elettorali».

Obiettivi e risultati

Maria Stefania Caracciolo, assessore regionale all’Istruzione e Lavori Pubblici, ha dichiarato:

«Ogni euro speso in infrastrutture è un euro per lo sviluppo e il lavoro. Forza Italia sta colmando il gap lasciato da anni di malgoverno regionale».

L’eurodeputata Giusi Princi ha sottolineato:

«‘Radici’ rappresenta la base del nostro messaggio politico. Gli amministratori locali sono la linfa vitale per una politica vicina ai territori».

Infine, il deputato Giovanni Arruzzolo e il segretario regionale Francesco Cannizzaro hanno evidenziato l’unione e la forza del partito:

«‘Radici’ è la dimostrazione del nostro impegno per ascoltare i territori e trovare soluzioni ai problemi locali. La partecipazione attiva della cittadinanza conferma che siamo sulla strada giusta».

L’appuntamento di domani, martedì 26 novembre 2024, programmato a Montalto Uffugo, ha subito una variazione: la location sarà il GRAND HOTEL DOMUS di Rende.