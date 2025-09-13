Forza Reggina, disponibile l’edizione con la Nissa: ‘Non facciamo scherzi’
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
13 Settembre 2025 - 09:18 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, domenica 14 settembre alle 15:00, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro la Nissa, CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA