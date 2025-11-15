Forza Reggina, disponibile l’edizione contro l’A. Palermo: ‘Gli avversari siamo noi’
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
15 Novembre 2025 - 08:16 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, domenica 16 novembre alle 14:30, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro l’Athletic Palermo, CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA