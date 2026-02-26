Forza Reggina, disponibile l’edizione contro la Sancataldese: ‘Non tutto è perduto. Forse’
All'interno troverete l’articolo principale riferito alla partita, gli approfondimenti, i ricordi e le statistiche relative al campionato e non solo
26 Febbraio 2026 - 19:20 | Forza Reggina
In occasione del match di campionato della Reggina che la vedrà impegnata, sabato 28 febbraio alle 20:00, allo stadio “O.Granillo” di Reggio Calabria, contro la Sancataldese , CityNow offre la possibilità di effettuare il download del periodico di sport e cultura fondato da Lino Vilardi e diretto dal giornalista sportivo Antonello Placanica.
Scarica e sfoglia subito il giornale: FORZA REGGINA