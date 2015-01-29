Fotoracconti #1: la Calabria raccontata da Allegra Martin e Michele Inserra
Sabato 31 gennaio la fotografa Allegra Martin e il giornalista Michele Inserra ospiti del primo Fotoracconti, nell'ambito della rassegna The Third Island
29 Gennaio 2015 - 11:26 | di Redazione
Sabato 31 gennaio presso la sede dell’associazione Il cerchio dell’immagine saranno ospiti la fotografa Allegra Martin e il giornalista de “Il Quotidiano del Sud”, Michele Inserra. Entrambi sono protagonisti del primo numero della serie Fotoracconti, in programma all’interno della Rassegna The Third Island.
I Fotoracconti sono il risultato di una residenza durante la quale il fotografo ospitato viene accompagnato da un giornalista calabrese nei luoghi del Pacchetto Colombo.
Durante la serata, Allegra Martin e Michele Inserra racconteranno la loro esperienza nel territorio calabrese e presenteranno al pubblico i risultati della loro collaborazione, ovvero sguardi distinti sul paesaggio e sui temi che The Third Island affronta.
Il progetto di ricerca The Third Island Ag ’64 ’94 ’14 (Promosso e finanziato da Contship Italia SpA), esposto all’interno della sezione Monditalia della 14. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia, prevede la realizzazione di un ciclo annuale di attività ed eventi a Reggio Calabria, con l’obiettivo di promuovere una riflessione storica ampia e interdisciplinare in materia di grandi opere in Italia. Questo alla luce di importanti anniversari (1964, 1994, 2014). La Calabria diventa il movente e il campione emblematico per un’analisi dello stato contemporaneo del paesaggio inteso non solo in senso fisico ma antropologico del termine.
www.ilcerchiodellimmagine.it
www.thethirdisland.com
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