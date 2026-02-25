Metrocity, Fp Cgil: ‘Non convince l’aumento del personale di staff a 36 unità’

La Fp Cgil della Città Metropolitana chiede che si proceda in maniera spedita sugli istituti contrattuali da lungo tempo ancora sospesi.

“Da sempre la Fp Cgil ha tenuto un atteggiamento di grande responsabilità nei confronti di un Ente come la Città Metropolitana che in questi anni ha affrontato un complesso percorso di transizione dalla vecchia Provincia, peraltro senza il necessario clima di correttezza istituzionale che ad oggi non ha ancora conseguito il conferimento delle funzioni dalla Regione previsto dalla legge. Ma l’auspicio – scrivono le Rsu – è che la politica continui ad assumere fino in fondo le proprie responsabilità, proseguendo sul percorso già tracciato e muovendosi in continuità con l’indirizzo politico di mandato rispetto agli obiettivi legati al settore del personale. Se come sull’assurda vicenda del trasferimento delle funzioni da parte della Regione si richiede correttezza istituzionale e rispetto delle regole agli altri Enti, lo stesso atteggiamento deve essere rivolto nei confronti del proprio personale. Così ci aspettiamo che le procedure sulle progressioni, da mesi ormai inspiegabilmente silenti, siano presto portate a termine in maniera tempestiva. Così come riteniamo doveroso che tutte le spettanze dovute dagli istituti contrattuali siano erogate già nei primi mesi del 2026, prima che le procedure concorsuali, già avviate la scorsa estate, entrino nel vivo e prima che l’Ente sia interessato dalla tornata elettorale delle Amministrative, che rischierebbe di rallentare ulteriormente una procedura già in netto ritardo”.