Frana a Mosorrofa, Andidero: ‘Strada chiusa e residenti isolati. Serve un’arteria alternativa’

“Stamattina Mosorrofa si è svegliata con una frana che ostruiva quasi totalmente la strada Via Sella San Giovanni, all’altezza della prima curva dopo la chiesa San Demetrio in direzione Campi. Prontamente segnalata dal Presidente del Comitato di Quartiere Pasquale Andidero alle autorità competenti, sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco.

Accertando la pericolosità del transito sia veicolare che pedonale, i vigili hanno chiuso completamente il tratto di strada e richiesto un intervento degli esperti per valutare il da farsi. Dal costone continua a scendere del materiale e c’è il rischio di altri grossi smottamenti. Il problema principale non è tanto liberare la sede stradale dai detriti, quanto mettere in sicurezza l’intero costone. Nella stessa zona si erano già verificate piccole frane, più volte segnalate nei mesi precedenti, che tuttavia non sono state prese in considerazione”.

Disagi alla circolazione e isolamento

“Enormi i disagi per i cittadini residenti nella zona di Sella San Giovanni: per raggiungere le proprie abitazioni in auto, sono costretti a fare il giro da Cardeto e ritornare attraverso la via Dei Campi che collega Mosorrofa a Gambarie, percorrendo circa 30 km. Tra i mezzi rimasti bloccati si segnala anche un carro funebre diretto verso l’abitazione di una signora deceduta. Anche il trasporto pubblico subisce forti ripercussioni: l’autobus Atam, che solitamente ha il capolinea a Sella San Giovanni, è ora costretto a fermarsi all’ingresso del paese.

In questo momento di emergenza tornano d’attualità le numerose richieste, avanzate sin dagli anni ’70, per la costruzione di una via alternativa all’unica arteria che attraversa il paese. Tale opera dovrebbe collegare la via Mandarano con Sella San Giovanni, bypassando l’intero centro abitato”.

L’urgenza di una via alternativa

“Una strada di questo tipo non servirebbe solo in situazioni critiche come quella odierna, ma risulterebbe fondamentale anche nella gestione ordinaria, decongestionando il traffico dal centro del paese e consentendo la chiusura della via principale in caso di necessità.

L’auspicio è che gli interventi di messa in sicurezza dell’area siano rapidi e risolutivi, considerando che non è la prima volta che si verificano simili episodi. Si spera in una riapertura al traffico in tempi brevissimi e che tali continui disagi spingano finalmente chi di competenza a considerare come prioritaria la costruzione della strada alternativa”.