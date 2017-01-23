Francesco Basile Rognetta nuovo socio Vis

Prosegue il restyling societario della Vis Reggio Calabria finalizzato alla crescita del sodalizio bianco/amaranto.

Entra a far parte dei quadri dirigenziali Francesco Basile Rognetta, ortopedico reggino, stimato professionista già noto in ambito Vis per esserne il medico sociale nella stagione in corso.

La passione per il basket, i programmi ambiziosi della società, il rilancio del PalaBotteghelle e un settore giovanile sempre più in espansione fra i motivi che l’hanno spinto a intraprendere questa nuova esperienza.

“Era già qualche anno che seguivo con grande attenzione la Vis – ha detto Basile Rognetta. Sono un habitué del PalaBotteghelle e devo dire che mi affascina l’agonismo con cui la squadra affronta ogni match. Quando mi si è presentata l’opportunità di entrare a far parte del mondo Vis non ho esitato ad accettare. Della Vis mi piace l’essere società attenta e vogliosa di fare, che guarda al futuro, con l’obiettivo prioritario di far crescere i giovani del proprio vivaio e puntare sempre in alto. Magari sfruttando le potenzialità del PalaBotteghelle, rendendolo sempre più luogo di aggregazione per famiglie e bambini e punto di riferimento di tutte le manifestazioni sportive e non della nostra città. Mi impegnerò fin da subito a mettere a disposizione della società tutte le mie competenze specifiche”.