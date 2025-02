Morte di Francesco Occhiuto: disposta autopsia, Procura apre un fascicolo

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Francesco Occhiuto, 30 anni, secondogenito del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, nonché nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Il giovane è precipitato ieri sera dalla finestra dell’abitazione di famiglia, situata all’ottavo piano di un edificio su viale Giacomo Mancini, a Cosenza.

Il decesso e l’indagine della Procura

Francesco Occhiuto è deceduto nella notte all’ospedale dell’Annunziata, a causa delle gravissime lesioni interne riportate nella caduta.

La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla sua morte. Il sostituto procuratore Mariangela Farro sta approfondendo ogni aspetto della dinamica dei fatti per chiarire le circostanze della tragedia.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Nicola Carratelli, legale della famiglia Occhiuto, il conferimento dell’incarico per l’autopsia avverrà nella mattinata di domani. Al momento non risulta alcun indagato per la morte del giovane.