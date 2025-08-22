Francesco Renga: ‘Angelo’ compie 20 anni e torna sul palco al Roccella Summer Festival

Questa sera sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica, nell’ambito del Roccella Summer Festival 2025, la vera protagonista sarà lei: “Angelo”. La canzone con cui Francesco Renga vinse il Festival di Sanremo nel 2005 è diventata un brano iconico, tanto che l’artista friulano ha deciso di celebrarne i vent’anni con un tour speciale.

“Angelo – Venti” è il titolo scelto per questa tournée che, partita l’8 giugno da Ravarino, sta toccando numerose città italiane fino a oltre la metà di settembre. Un viaggio musicale che ripercorre i più grandi successi di Renga, offrendo al pubblico un’occasione unica per rivivere emozioni senza tempo e celebrare la straordinaria carriera di una delle voci più amate della musica italiana.

Angelo (Venti edition): una nuova veste per un grande classico

Per l’anniversario dei 20 anni di “Angelo”, è uscita una speciale edizione rivisitata e prodotta da Tommaso Colliva, disponibile in digitale. Il brano è contenuto anche in “Scriverò il tuo nome live – Angelo Venti edition”, la ristampa fisica che raccoglie i più grandi successi di Francesco Renga eseguiti dal vivo.

Il Roccella Summer Festival 2025

Il Roccella Summer Festival è organizzato da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, con il sostegno della Regione Calabria grazie alle risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 e del brand Calabria Straordinaria.

I biglietti per i concerti del Festival sono ancora disponibili e possono essere acquistati sui circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria.