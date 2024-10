Reggio, Romano confermato direttore del Conservatorio Cilea

Con un risultato schiacciante, quasi i 3/4 delle preferenze, Francesco Romano è stato rieletto direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” per il triennio 2024-2027. Le votazioni si sono svolte lo scorso 22 ottobre Con un risultato schiacciante, quasi i 3/4 delle preferenze, Francesco Romano è stato rieletto direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea” per il triennio 2024-2027. Le votazioni si sono svolte lo scorso 22 ottobre e l’esito è diventato definitivo dopo il termine per la proposizione di eventuali ricorsi.

“Un risultato lusinghiero che dimostra l’appoggio della gran parte del corpo docente alla linea del mio mandato, – afferma Romano all’indomani della sua rielezione – un conservatorio vivo, collegato al territorio, che persegue risultati artistici, didattici e di ricerca sempre più elevati e apprezzati anche a livello internazionale, un conservatorio attento alle esigenze degli studenti e rivolto alla costruzione del loro futuro umano e professionale”. Leggi anche

I risultati raggiunti sotto la direzione di Francesco Romano

Da quando Romano è direttore, la formazione delle classi avviene finalmente prima dell’inizio dell’anno accademico, il Manifesto degli studi viene pubblicato con largo anticipo, l’orario dei docenti è pubblico sin dall’inizio dell’anno, lo svolgimento giornaliero delle attività didattiche è stato prolungato di un’ora, con chiusura alle 20:30 per flessibilizzare l’impegno dei docenti e agevolare la frequenza degli studenti lavoratori, è stata istituita la figura dell’uditore a fini di orientamento, sono stati aboliti i limiti di età per l’ammissione, la Biblioteca dell’Istituto, dopo mezzo secolo di oblio, è stata ampliata e finalmente connessa al Sistema Bibliotecario Nazionale, la Consulta degli studenti organizza in autonomia la propria stagione concertistica annuale, sono stati istituiti per la prima volta i dottorati di ricerca, la produzione artistica comprende sia concerti che opere liriche, la ricerca musicologica si è confermata tra le prime in Italia per ampiezza e qualità di contenuti.

Leggi anche

Visione e collaborazioni future per il Conservatorio

Il direttore rieletto afferma:

“Il Conservatorio Cilea deve coltivare la consapevolezza di essere il fulcro del mondo artistico musicale del territorio, incoraggiando le iniziative musicali più pregevoli e diventando promotore di una rete di enti e associazioni, come avvenuto con i protocolli d’intesa promossi e sottoscritti con varie istituzioni calabresi, tra le quali il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, il Coro lirico “F. Cilea”, l’Orchestra del Teatro Cilea, il Cantiere Musicale Internazionale. Al contempo, deve saper analizzare i cambiamenti della società contemporanea e confrontarsi con gli aggiornamenti dell’offerta formativa operati dai conservatori vicini, potenzialmente attrattivi a scapito del nostro”.

La carriera e il profilo accademico di Francesco Romano

Francesco Romano, reggino, musicista plurilaureato e giornalista, si è perfezionato in Analisi musicale con Marco de Natale, in Composizione con Paolo Renosto ed Eliodoro Sollima, in Pianoforte con Lya De Barberiis. Professore di Teoria dell’armonia e analisi, ha iniziato la carriera accademica nel 1984 e dopo 5 anni è diventato titolare di cattedra a seguito di concorso nazionale, scegliendo di rimanere nel Conservatorio della sua città.