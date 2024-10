Franco Mazzotta: ‘Corso per Istruttore di Sala, successo e grandi numeri’

E’ giunto a metà del percorso il Corso per Istruttore di sala (palestra), organizzato da Franco Mazzotta, Promoter ufficiale della IFBB Pro League e l’ASC con il suo rappresentante Renato Raffa e si svilupperà per tutto il mese di febbraio con appuntamenti fissati nei week end. La risposta in fatto di partecipazione è stata elevata, così come ci conferma lo stesso organizzatore Franco Mazzotta: “Siamo rimasti impressionati dall’affluenza. Numeri che desideravamo raggiungere ma che francamente non ci aspettavamo. C’è parecchio interesse da parte dei corsisti e voglia di apprendere le metodologie di allenamento, postura e alimentazione, elementi essenziali che un istruttore di sala deve conoscere.

Siamo giunti a metà percorso ed è davvero piacevole il confronto tra coloro che seguono le lezioni ed i nostri docenti. Questi ultimi vi assicuro molto preparati e sempre pronti a fornire risposte a tutti i quesiti che gli vengono posti. Questo cammino ha avuto inizio il primo di febbraio con l’organizzazione anche di un Workshop e la presenza di due grandi campioni come Mauro Sassi e Cristiana Casoni anche per dare lustro al nostro corso, due grandi campioni dal punto di vista professionale e della preparazione, al pari di quelle che sono le conoscenze dei nostri docenti. L’obiettivo di noi istruttori di sala e personal trainer è quello di dare indicazioni precise e suggerimenti ai frequentatori delle palestre al fine di migliorare il loro stile di vita, per questo mettiamo a disposizione dell’utenza anche altre figure fondamentali come quella del nutrizionista.

Sabato 15 febbraio si parlerà di postura e domenica l’argomento sarà l’alimentazione. Il tutto si concluderà con l’ultimo week end di febbraio. Nel frattempo è già partita la macchina organizzativa per quello che riguarda il Grand Prix Trofeo Mediterraneo IFBB, unico evento che si svolgerà nel sud Italia e che verrà ospitato nel magnifico Teatro Cilea.

L’evento lo stiamo pubblicizzando a livello internazionale perchè questa manifestazione consentirà lo sbocco ad un percorso prestigioso come Mister Olimpia“.