Elezioni comunali a Reggio Calabria: ci sarà anche Franco Recupero

Franco Recupero, fondatore e segretario di Popolo per il Sud è proiettato alla continuità del suo impegno politico, comunicherà da qui a poco la propria candidatura alle amministrative di Reggio Calabria che rappresenta la novità nel panorama politico cittadino.

Una intensa attività con i gazebo sul corso Garibaldi che continuerà ogni sabato e domenica fino a che sarà consentito, per divulgare gli obiettivi di Popolo per il Sud. Ha incontrato e fatto nuove conoscenze di cittadini che hanno espresso delusione sull’andamento della politica in città, perplessità sul futuro e dimostrato scetticismo su ciò che si prospetta dalle notizie percepite.

L’impegno di Franco Recupero

Franco Recupero, grazie al suo carattere propositivo e rivoluzionario, stimolato dalle tante persone che si sono piacevolmente soffermate con lui, ha ribadito il proprio impegno nell’interesse supremo dei cittadini e non dei singoli, e ha spronato la gente a non cedere alla accondiscendenza.

Un modo nuovo di fare politica incontrando i cittadini per strada e non rinchiudendosi nelle segreterie elettorali.

Leggi anche

In queste ore decisive per la campagna elettorale ha avuto interlocuzioni con noti esponenti politici, a breve verrà comunicata la propria candidatura.