Frane e allagamenti in Calabria, chiusi diversi tratti stradali: la nota di Anas
Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità
17 Marzo 2026 - 12:23 | di Redazione
A seguito del maltempo, in corso sono state chiuse per frane e allagamenti i seguenti tratti stradali:
- La SS106 “Jonica” a Corigliano-Rossano, la SS182 “Delle Serre Calabre” a Gerocarne, la NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” a Maierato e a San Nicola da Crissa.
- La SS106 “Jonica” dal km 327,300 al km 329,300, in entrambe le direzioni, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, a causa di un allagamento.
- La SS182 “Delle Serre Calabre” al km 38,000, in entrambe le direzioni, a Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, a causa di una frana.
- La NSA572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 5,000 a Maierato e dal km 21,000 al km 22,000 a San Nicola da Crissa, in provincia di Vibo Valentia.
Le deviazioni vengono segnalate in loco.
Anas (Gruppo FS) ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il Servizio Clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.