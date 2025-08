La frittura terra-mare dell’Hostaria dei Campi ha davvero conquistato tutti: gusto, tradizione e inclusività

Un piatto che racconta la Calabria, unisce mare e terra, ed è pensato per essere condiviso. È la frittura terra-mare, la specialità simbolo dell’Hostaria dei Campi, in via Reggio Campi 1° tronco n.30 a Reggio Calabria.

Nel cuore del locale, ogni giorno prende forma un tagliere ricco e fragrante: pescato del giorno, verdure fresche di stagione, foglie di salvia croccanti, polpette e arancinetti, tutto fritto al momento in olio extravergine d’oliva. Un piatto completo, che resta leggero e digeribile, senza rinunciare alla bontà.

Non solo gusto, ma anche attenzione: la frittura è disponibile anche in versione senza glutine, per chi deve evitare il glutine ma non vuole perdersi nulla. Una proposta pensata per tutti, senza distinzioni.

Servita su un tagliere ampio, la frittura terra-mare è perfetta da condividere. Un invito alla convivialità, che rispecchia lo spirito dell’Hostaria: un luogo semplice, accogliente, dove sentirsi subito a casa.

Il locale è aperto tutti i giorni. Per non rischiare di restare senza tavolo, si consiglia di prenotare al numero 0965 324003.

Un piatto che, tra residenti e turisti, è già diventato un classico. Perché all’Hostaria dei Campi, ogni boccone parla di territorio, stagionalità e voglia di stare insieme.