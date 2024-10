Frosinone-Reggina: informazioni utili per i tifosi amaranto

Le indicazioni per coloro che intendono recarsi allo Stirpe per assistere alla partita

Così come comunicato dalla società ospitante, in riferimento alla gara valida per il venticinquesimo turno del campionato di Serie BKT, ecco le informazioni utili ai tifosi amaranto che raggiungeranno lo stadio Benito Stirpe di Frosinone per sostenere i nostri colori:

Leggi anche