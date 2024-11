FryUP: tradizione anglosassone mista all’arte della calabresità

‘Fry Up’ è il primo ed unico locale a Reggio Calabria che propone l’originale piatto inglese composto da merluzzo in pastella (fish) e patate speziate (chips).Fish & Chips da gustare, nel tipico ‘coppo’ di carta-paglia, come fosse uno street food.Oltre alla specialità tipicamente anglosassone da ‘Fry Up’ è possibile gustare la frittura di pesce mista ad un prezzo modesto e tanti altri fritti di ogni genere. Dal pesce al rustico, dalle polpette miste alle crispelle di vari gusti (polpa di granchio, zucchine e gamberetti, alghe, speck e verdure). E poi pollo, verdure, ma anche dolci e panini con hamburger o cotolette, salsiccia e peperonata, wurstel, bacon e quant’altro.‘L’idea nasce dalla voglia di portare qualcosa di nuovo a Reggio Calabria – spiega la titolare Simona Vinci – Già da qualche anno volevo proporre qualcosa di nuovo ed originale. L’esperienza lavorativa a Londra mi ha convinto a realizzare il progetto ‘Fry Up’ (Fritto Misto), aggiungendo un pizzico di english portando tante specialità made in UK tra cui il famoso Fish & Chips.A pranzo e a cena viene servito l’aperitivo di terra o di mare con primo piatto e sette fritti a tema.Pur se friggitoria, il Fry Up offre anche, su prenotazione, insalate, grigliate di carne e di pesce, nonchè piatti tipici della tradizione e cucina calabrese.Non solo friggitoria di pesce quindi. ‘Fry Up’ riesce ad accontentare tutti i palati. Come un fedelissimo fast food, anche da Fry Up puoi ordinare il tuo Menu Panino, composto da un panino a scelta, una porzione di patatine e la bibita a partire da € 5,50.Novità assoluta, il panino ‘Momò’ composto da 9 diversi ingredienti segreti che garantiscono al palato un’esplosione di gusto!Al Fry Up puoi ordinare ciò che vuoi comodamente rilassato in saletta con servizio Sky e wifi gratuito, accompagnato da un bicchiere di vino.Inoltre si effettua catering, servizio d’asporto e a domicilio. Per la festa di San Valentino, propone un doppio menu speciale: il menu di mare a 18€ e il menu di terra a 15€ a persona, composto da antipasto, primo, secondo, contorno, dolce e vino o acqua, in più in omaggio x la coppia, caffè, amaro e gadget assortiti. Il Fry Up si trova in via Demetrio Tripepi 135, vicino il tapis roulant. Per info e prenotazioni telefonare al 3385235815 dalle 11,30 alle 15,00 e dalle 18,00 fino a notte inoltrata. email: fryup@libero.itVISITA ADESSO LA PAGINA FACEBOOKRICHIEDI ADESSO L’AMICIZIA