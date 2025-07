Reggio, un altro chiosco apre i battenti: sul Lungomare è arrivato il Funky Drop Beach

Una nuova presenza sul lungomare reggino, risolte le problematiche con la Soprintendenza. Stillitano: 'Fatto qualcosa di bello per la città. Grazie a tutti gli enti per la collaborazione'

Dopo alcuni rallentamenti legati al progetto iniziale, Funky Drop Beach ha finalmente aperto i battenti sul lungomare Falcomatà. Il nuovo chiosco, nato dall’esperienza della Taproom di via Zecca, segna un ulteriore passo in avanti per il birrificio indipendente Funky Drop, attivo da quattro anni a Reggio Calabria.

L’iniziativa non è stata priva di intoppi. Il primo progetto vincitore del bando, presentato nei mesi scorsi, era stato bloccato dalla Soprintendenza a causa di problematiche procedurali.

E’ seguita una fase delicata che ha richiesto un confronto costante con gli enti coinvolti, una revisione della proposta e un adeguamento agli standard richiesti.

Soltanto dopo questo percorso, e grazie a una collaborazione istituzionale ampia e continuativa, il progetto ha ottenuto il via libera. Nei giorni scorsi, l’apertura ufficiale del chiosco ha segnato il punto di arrivo di un iter complesso e non scontato.

A sottolinearlo ai microfoni di CityNow è Pietro Stillitano, imprenditore titolare della società Piro Piro.

“Ringraziamo tutti gli enti che hanno lavorato con noi in queste settimane: la Città Metropolitana, la Regione Calabria, il SUAP, l’Urbanistica e il Comune di Reggio Calabria. Un grazie particolare alla Soprintendenza, con cui abbiamo avuto un dialogo costante e costruttivo”.

Stillitano ha voluto anche riconoscere il contributo dei dirigenti e dei funzionari coinvolti:

“Abbiamo risolto una situazione non semplice grazie alla disponibilità e al supporto di tutti. Il chiosco oggi è aperto, crediamo di aver realizzato qualcosa di bello per la città e i turisti, utile per veicolare un’immagine di Reggio Calabria positiva, in uno scenario mozzafiato e inimitabile come quello del nostro lungomare”, conclude Stillitano.

Funky Drop Beach non è solo un punto di ristoro. Oltre alla somministrazione di birre artigianali e cucina informale, il nuovo spazio si propone come contenitore culturale, con eventi, musica e iniziative artistiche. Una nuova presenza sul lungomare, che coniuga intrattenimento, sostenibilità e rispetto del contesto urbano.