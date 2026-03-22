Reggio, ‘Fuoriclasse in Movimento’, 150 piccoli alunni protagonisti a Palazzo San Giorgio – FOTO

È stato un importante momento di partecipazione e cittadinanza attiva quello svoltosi nell’Aula consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio nell’ambito del progetto “Fuoriclasse in Movimento” per Save the Children, implementato sul territorio dalla cooperativa Edi Onlus.

L’iniziativa ha coinvolto gli istituti scolastici del territorio IC Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto, IC Radice – Alighieri e IC Nosside – Pythagoras – Moscato, con la partecipazione attiva di 150 bambini e bambine protagonisti di un percorso di consapevolezza, confronto e proposta.

Ad accoglierli e a porgere loro i saluti istituzionali il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra e il consigliere delegato Giovanni Latella. A coordinare le attività le formatrici Giulia Melissari ed Elisabetta Polimeni assieme al Movimento Giovani Sottosopra.

L’incontro si inserisce all’interno del percorso condiviso con il movimento del Forum delle Idee “Reggio 2031”, con l’obiettivo di raccogliere e valorizzare il punto di vista delle nuove generazioni sul futuro della città.

Durante l’evento, i più piccoli hanno presentato le proprie proposte, frutto del lavoro svolto nelle scuole, che confluiranno in un addendum al documento delle idee dei giovani reggini. Un passaggio significativo che amplia lo sguardo della partecipazione, includendo non solo le istanze dei giovani, ma anche quelle dei bambini e delle bambine.

Un’occasione concreta per promuovere il protagonismo civico fin dall’infanzia e costruire una visione condivisa e inclusiva del futuro della città.