Reggio, furto alla Scuola Primaria “San Sperato – Condera”

Giorno funesto per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto”. A farne le spese stavolta è stata la Scuola Primaria di San Sperato – Condera.

Un nuovo furto di dispositivi elettronici è stato rilevato all’interno dell’istituto scolastico di Reggio Calabria, capitanato dal Dirigente Prof. Marco Geria.

All’apertura del plesso, ubicato in via San Sperato – Traversa V, che per quest’anno scolastico ospita anche gli alunni della Scuola Primaria di Condera, privi di una sede a causa dei lavori di adeguamento e ristrutturazione previsti dall’Ordinanza sindacale 81 del 09/09/2024 (Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Scuole belle e sicure), i collaboratori scolastici hanno segnalato l’intrusione notturna di ignoti dal piano terra.

Rubati PC e iPad dal laboratorio informatico

A mancare all’appello sono nove PC fissi, che si trovavano nel laboratorio di informatica, e diversi iPad Apple, sottratti da un piccolo locale adibito alla custodia e alla ricarica dei dispositivi elettronici.

Un gesto vile che colpisce i giovanissimi studenti, deprivati dei devices e della strumentazione tecnologica in dotazione alla scuola, trasferiti dal plesso della Primaria di Condera. Gli strumenti rubati garantivano lo svolgimento quotidiano di una didattica dinamica e coinvolgente.