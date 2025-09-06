Futura, Falcone: ‘Ripartiamo con fame di riconferma. I nuovi innesti? Ci servivano’

La Futura si appresta a vivere un’altra stagione all’insegna delle ambizioni. Sabato alle ore 18, si riapriranno le porte del Palattinà di Lazzaro per il primo test, uno scrimmage contro Aurora Gallico. Sono imminenti grandi novità.

Da dove si riparte?

“Ci aspetta una bella stagione – esordisce il calcettista – ripartiamo da un campionato fatto bene e tanta voglia di riconferma. Vedremo cosa dirà il campo“.

Le parole del giocatore subito mettono in chiaro le intenzioni: non ci si accontenta, si vuole confermare e possibilmente migliorare quanto fatto in passato. Un tema, quello dei rinforzi, che Falcone affronta con pragmatismo.

“Il nuovo gruppo abbiamo preso Mendes, Ficara, comunque ci possono dare una mano a livello di organico. Sono dei buoni giocatori. Speriamo facciano bene, sono sicuro che si metteranno a disposizione per la squadra“.

Ma il mercato della Futura non si è fermato qui. Il giocatore fa infatti ricorda il ritorno di tre giocatori di qualità, sottolineando come fossero necessari dopo le difficoltà della scorsa stagione.

“Cividini, Minnella e Gabriele Squillaci? ci servivano. Abbiamo sofferto l’anno scorso con la loro assenza. Quest’anno fortunatamente ce l’abbiamo in gruppo. Speriamo possiamo andare il più lontano possibile“.

La domanda sorge spontanea: dopo un’annata già di livello, si può osare di più?

“Eh, speriamo. Si punta sempre a fare meglio dell’anno scorso“, ammette Falcone con un mix di ambizione e realismo.

E sull’obiettivo di squadra, il discorso si fa più concreto: i play-off sono il traguardo minimo, ma in un campionato che si annuncia equilibrato e competitivo.

“Obiettivo di squadra secondo te? Ma già a raggiungere i play-off ci sono molte squadre ben organizzate che puntano a vincere il campionato. Noi abbiamo un buon organico. Speriamo di raggiungere i play-off e poi vediamo“.

Infine, un accenno allo staff tecnico, punto di forza per qualsiasi squadra che voglia affrontare una stagione lunga e piena di insidie.

“Hai parlato con i mister Honorio e Martino? I mister, sì, sono sempre disponibili con tutti, non solo con me, con tutta la squadra e sono pronti a darci nuove indicazioni per come affrontare le partite“.