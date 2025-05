Futura, Martino: ‘Contro l’Itria per l’ultimo assalto. I ragazzi meritano i play-off’

La Polisportiva Futura si prepara alla sfida più importante della stagione: domenica affronterà l’Itria in quel di Fasano in una partita che vale il poter tenere ancora accese le speranze play-off. Un traguardo inaspettato per una squadra che, nonostante infortuni, squalifiche e difficoltà, ha regalato un campionato memorabile, conquistando la salvezza con larghissimo anticipo, veleggiando nelle zone altissime del ranking per tanto tempo, con tanto di striscia lunghissima di risultati positivi e non solo.

Mister Tonino Martino non nasconde l’orgoglio per il percorso della sua squadra: “Siamo arrivati qui superando ostacoli che sembravano insormontabili. Abbiamo perso giocatori importanti per infortunio, ma i ragazzi hanno sempre reagito. Hanno lottato su ogni pallone, in ogni partita“.

La sconfitta interna contro il Taranto, però, brucia ancora: “Quel risultato ci ha complicato il percorso, ma non ci siamo arresi. Ora abbiamo una finale: se perdiamo, è finita, lo dice la matematica. Dobbiamo arrivare all’ultima giornata contro la Ternana con ancora qualcosa da decidere“.

L’avversaria di turno è temibile: “Itria ha una difesa ben organizzata, un gruppo collaudato da anni. All’andata fu una partita pazzesca, finita 4-4 all’ultimo secondo. Sarà una battaglia tattica, ma noi siamo abituati alle rimonte“, ricorda Martino.

La Futura, infatti, ha regalato emozioni incredibili: “Tati gol allo scadere, tante partite ribaltate. Peppe Scopelliti, Eriel Pizetta, ma un po ‘tutti… hanno fatto miracoli. Anche contro il Taranto abbiamo avuto le chances per il pareggio, ma stavolta non è andata“.

Martino lancia un messaggio ai tifosi: “Il nostro pubblico è fantastico, il Palattinà è sempre pieno. Famiglie, bambini, ragazzi… ci sostengono con un tifo incredibile. Vogliamo regalargli un’ultima partita con un obiettivo vivo”.

E conclude con una speranza: “Se arriviamo ai play-off, tutto può succedere. Sognare non costa nulla. I ragazzi se lo meritano, dopo tutto quello che hanno dato”.