Futura, Martino: ‘Ora ci godiamo questo traguardo, ma si ricomincia’

La Futura ha conquistato l’accesso ai playoff per volare in serie A con un percorso di sacrificio, costanza e cuore. Dopo la vittoria decisiva, il mister Tonino Martino, ancora bagnato per i festeggiamenti, racconta l’emozione di un traguardo inaspettato e la dedizione di un gruppo che ha sempre creduto.

Martino non ha dubbi: “Chi scende in campo sono loro, si allenano loro, combattono loro. Questo risultato è frutto della loro dedizione, dei sacrifici e della professionalità dimostrati tutto l’anno, soprattutto nei momenti difficili. All’inizio puntavamo alla salvezza, ma il campionato era equilibratissimo: essere arrivati all’ultima giornata con tutto in palio e avercela fatta dimostra quanto abbiamo lottato“.

Sulla gara, il tecnico sorride: “E’ stata una vittoria di squadra, come sempre”. Poi, commosso, aggiunge: “La mia dedica va a mia moglie, che sopporta i miei mille impegni e i nervi, e al mio bambino appena nato. E poi a questa società e a questi ragazzi: la fiducia che mi hanno dato è tutto“.

Con i playoff contro Pescara all’orizzonte (calcio d’inizio sabato 17 alle ore 15), Martino è già proiettato al futuro: “Ora ci godiamo questo traguardo, ma si ricomincia. Siamo qui, vogliamo provare a stupire ancora“. Sul suo ruolo di allenatore in sinergia con Humberto Honorio è ironico: “Non mi sento un allenatore, ero qui per aiutare. Con Humberto ci confrontiamo sempre: se la società vuole, resterò volentieri. Lui è il migliore, e io… sono sempre a disposizione!“.