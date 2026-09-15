Simone Minnella carica la Futura: ‘Non abbiamo paura di nessuno. Il nostro sogno? La Serie A’

La nuova stagione è ormai entrata nel vivo e in casa Cadi Antincendi Futura si respira aria di grande entusiasmo. Il 19 settembre si inizia in trasferta, in casa del Formia.

Il laterale Simone Minnella ha fatto il punto sul percorso di avvicinamento al campionato, tra la preparazione agli ordini dello staff tecnico e le ambizioni di una squadra che vuole recitare un ruolo da protagonista.

Simone, ci ritroviamo a distanza di pochi mesi. Come sta andando questo primo periodo con lo staff tecnico e con il preparatore?

«Sta andando benissimo e il mister Rocha non ha bisogno di presentazioni. Andrea Siclari,il nostro preparatore, mister Alfarano, li conoscevo già e ci stiamo allenando veramente bene: tanta intensità ma anche qualità, e vogliamo fare il massimo».

Che campionato si prospetta?

«Sicuramente è un campionato molto competitivo e anche il girone lo è: le squadre sono attrezzate. Però noi non abbiamo paura di nessuno, affronteremo tutte le squadre a testa alta».

Si parla anche di allenamenti lunghissimi, dove si lavora molto sulla tattica del mister: un valore aggiunto per tutto il comprensorio?

«Certo, è fondamentale. Il mister, penso che la società l’abbia preso proprio per far crescere tutti noi e i ragazzi. Ci sono molti giocatori che possono migliorare grazie alle sue qualità, ed è giusto così».

Il tuo sogno legato a questa stagione?

«Il mio sogno è salire in Serie A, anche perché l’anno scorso siamo rimasti un po’ male: ci credevamo molto e c’è mancato poco. Spero sia solo rimandato a quest’anno».