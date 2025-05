Futura, Pizetta: ‘Ci giochiamo tutto nella gara di ritorno’

Una partita intensa, emozionante, degna dei migliori playoff. La Futura e il Pescara hanno regalato al Palattinà un match equilibrato, finito 2-2, lasciando tutto in sospeso per Gara 2. Eriel Pizetta, uno dei protagonisti della squadra calabrese, ha commentato la sfida con la grinta e l’esperienza che lo contraddistinguono.

“Che gara è stata, eh? Una vera gara di playoff!“, esordisce Pizetta. “Chi è venuto al palazzetto si è divertito. Sapevamo che sarebbe stata durissima, e così è stato. Siamo partiti bene, in vantaggio 2-0, ma il Pescara è un’ottima squadra, con giocatori di spessore. Il playoff è ancora aperto, siamo vivi e ora la testa è già a sabato prossimo“.

La Futura ha dimostrato carattere, rimanendo compatta anche nei momenti più difficili. “Non ci arrendiamo mai – continua Pizetta – La squadra ha dimostrato in tutto il campionato che crede fino all’ultimo secondo. Andiamo a Pescara con fiducia, sappiamo che possiamo passare il turno“.

Quello che sta vivendo la Futura è un periodo speciale. Tra i playoff, l’arrivo del nuovo sponsor C.a.d.i. che rievoca fasti bellissimi e riporta alla mente i fasti della Serie A – e l’ottimo lavoro del settore giovanile (con l’Under 19 in crescita, campione regionale), c’è un fermento positivo attorno alla società.

“L’idea del Presidente Nino Mallamaci è chiara – spiega Pizetta – Si lavora su tutti i fronti: settore giovanile, prima squadra… . Ora, con la possibilità della Serie A e questo playoff, la vetrina è ancora più bella. È un passo avanti, ci divertiamo con massimo impegno e speriamo di raccogliere i frutti“.

A chiudere, un ringraziamento speciale al pubblico del Palattinà. “Oggi forse non abbiamo mai visto il palazzetto così pieno – conclude Pizetta –. Avere il riconoscimento anche dai rivali è importante così come accaduto con le dichiarazioni di Junior, leggendario calcettista brasiliano. Qui si sta creando una bella cultura sportiva, uno specchio positivo per la città e per i bambini che seguono il calcio a 5“.

Appuntamento ora a sabato a Pescara, dove la Futura cercherà di scrivere un’altra pagina di questa stagione indimenticabile.