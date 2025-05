La Futura raggiunge i playoff: la gioia di Honorio, ‘Traguardo fortemente voluto’

"Tonino Martino? Lui dice che il merito è mio, ma in realtà è tutto suo"

La Polisportiva Futura ha centrato un obiettivo storico: la qualificazione ai playoff promozione per la Serie A. Un traguardo inseguito con lavoro, forza e dedizione, come sottolinea l’allenatore-giocatore Humberto Honorio, leggendario calcettista con 9 scudetti in carriera, vero condottiero gialloblu dentro e fuori dal campo.

“Sì, siamo riusciti a fare il nostro, anche se abbiamo dovuto aspettare un aiutino da un altro campo, ovvero la vittoria del Capurso”, racconta Honorio con un sorriso. “Ora dobbiamo festeggiare, ma senza rilassarci. Abbiamo avuto una stagione faticosa, con tante assenze ed infortuni, e adesso serve freddezza per preparare al meglio i playoff, che sono un’altra cosa”.

La Futura affronterà il Pescara, e Honorio non nasconde l’orgoglio per il lavoro svolto insieme al suo co-allenatore, Tonino Martino. “Lui dice che il merito è mio, ma in realtà è tutto suo: ha gestito benissimo il gruppo e i cambi, mentre io ho dato il mio contributo in campo. Siamo una squadra, ed è così che funziona“.

La crescita del giovane connazionale Vitinho, arrivato dalla Scuola Calcio Futura in Brasile? “È un bravo ragazzo, si vede che ha sempre giocato a calcio a 5. Deve ancora crescere tanto, ma lavoreremo per aiutarlo, come con tutti i nostri giovani“.

“Forse non è stata la mia stagione più bella, ma ci stiamo divertendo – conclude Honorio – e si vede anche dalla gioia del presidente e del pubblico. Se andiamo avanti così, va più che bene“.

Ora la Futura sogna in grande: i playoff sono lì, pronti per essere domati..