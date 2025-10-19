‘La vetta è uno spettacolo’. La gioia del Ds della Cadi Futura

Non ci sono più aggettivi. C’è solo la vetta, temporanea ma meritatissima, e uno “spettacolo infinito” da godersi dal palco del PalaPittinà. Per il direttore sportivo della Cadi Antincendi Futura, Pasquale Gattuso, la vittoria contro la New Taranto è stata più di tre punti; è stata la risposta migliore dopo giorni personali complessi, un’iniezione di adrenalina e orgoglio.

“Una delle più belle partite di tutti i campionati che la nostra squadra ha fatto fino ad oggi“, conferma Gattuso, superati i suoi problemi di salute e già in tribuna a tifare, come uno “scalmanato”, ma senza agitarsi troppo- dice. “Non abbiamo più aggettivi per questi ragazzi che veramente riescono a sorprenderci ogni partita“.

Ciò che ha colpito il DS non è stata solo la tecnica, ma l’anima della squadra. “Quello che ha impressionato è stato l’atteggiamento, che è un marchio di fabbrica dei Mister Martino ed Humberto Honorio. Ieri più che mai, combattendo contro le assenze,penso sia l’esempio lampante di come tutti abbiano voglia di dare il 3000%, anche chi ancora non è in condizione di scendere in campo”. Una caratteristica, sottolinea Gattuso, che è un sigillo della squadra. “Si può sbagliare qualche passaggio, ma la grinta, la voglia di fare, il metterci tutto… a fine partita dire ‘io ho dato tutto’. Questo è il marchio di fabbrica dei nostri mister“.

E tra tanta grinta, non poteva mancare la perla tecnica. Il gol più bello? Per Gattuso non ci sono dubbi: “Quello di Cividini. Il gol di Jean Carlos Cividini è da classico pivot, quello che ci è mancato lo scorso anno, direi, il nostro Capitano scalpita per fare bene”. La Cadi Antincendi Futura vola con tre vittorie consecutive, ma Gattuso frena con i piedi per terra, elencando le difficoltà superate. “Dobbiamo anche precisare che stiamo giocando senza Pizzetta, senza Minnella, con Cividini non al top della condizione e con Ficara che non è mai stato utilizzato quest’anno, sempre per infortunio. Humberto Honorio e gli altri sono costretti a fare straordinario ogni partita. Il fatto che tutti quanti abbiano finito con i crampi dimostra che hanno dato veramente tutto“.

E poi, per lui, un’emozione doppia. “Se era un test da superare, questa partita me l’ha fatto superare brillantemente – confessa -. Sono orgoglioso veramente di quello che i ragazzi hanno fatto provare a me, a tutta la gente presente al palazzetto“. Il calore della piazza non è mancato, con tantissimi attestati di stima verso la sua persona. “Ne avrei fatto volentieri a meno – scherza -, però devo dire che le amicizie, sia nel mondo del futsal che al di fuori, sono tante e sono una cosa reciproca. Anche a me piace questo tipo di rapporto con le persone“.

La Cadi Antincendi Futura è in vetta, e per ora, nessuno vuole svegliarsi da questo sogno.