Futura, Scopelliti: ‘Una settimana importantissima, abbiamo dimostrato di essere vivi’

Il calcettista della Futura racconta l’emozione della vittoria contro Melilli e la forza di un gruppo speciale

Una partita incredibile, un’atmosfera indimenticabile e una vittoria che vale doppio. Peppe Scopelliti, pedina cardine della Futura, non nasconde l’entusiasmo dopo il successo in una sfida chiave per i play-off.

“Non ci sono parole per descrivere l’atmosfera che c’è stata oggi al palazzetto“, esordisce Scopelliti. “Contro una squadra che veniva da sette risultati utili consecutivi, una stagione pazzesca, noi abbiamo dimostrato di non essere da meno. Questa qualificazione al play-off la combatteremo fino all’ultima giornata, consapevoli delle nostre forze“.

Anche se non al top della condizione fisica, Scopelliti ha messo in campo cuore e determinazione. “So che non eravamo al 100%, ma abbiamo dato tutto. Con squadre così toste, non è mai finita fino alla sirena. Quando Paolo Parisi ha segnato, abbiamo sentito che potevamo farcela, ma solo alla fine ne siamo stati certi“.

Il vero punto di forza? La squadra. “È facile dare tutto per questa maglia perché condivido lo spogliatoio con gente che ha fatto la storia di questo sport: Honorio, Pedotti, Pizzetta… Siamo un gruppo unito e ci meritiamo tutto questo“.

Quello della Futura non è solo un semplice “siamo una famiglia“, ma qualcosa di più profondo. “Sta succedendo qualcosa di particolare. Questa è la settimana di Tonino Martino, del Mister, fresco papà… i nostri figli sono sempre qui a sostenerci. Vedere i bambini della ‘Futura del Futuro’ in tribuna ti dà una motivazione in più“.

Nonostante l’entusiasmo, Scopelliti mantiene i piedi per terra. “Il campionato è ancora lungo, mancano quattro partite e tutti scontri diretti. Noi dobbiamo dare il 100% in ogni match, soprattutto in casa. Poi, alla fine, tireremo le somme“.

Una cosa è certa: questa Futura ha fame di successo e vuole lottare fino all’ultimo respiro.