La gioia del giovane Turiano: ‘La Futura Habitat ideale dove poter crescere’

“È il bello di questo sport, possiamo dire. Eh sì, assolutamente. Penso che questo è il calcio a cinque, questo è questo sport. Vengo al palazzetto per tutto questo. Non avevo mai visto una cosa del genere”.

Così Domenico Turiano, giovane pivot della Cadi Antincendi Futura, descrive l’emozione di vivere le sfide della prima squadra di A2 Elite dal vivo ed in particolare il gol di Humberto Honorio che ha deciso il derby contro Soverato Futsal. Ma in queste ore per lui e per il suo compagno Giuseppe De Lorenzo l’emozione si è fatta ancora più grande, tingendosi di azzurro. I due talenti del vivaio gialloblù sono stati convocati nel progetto federale “Futsal+” Under 16 e da lunedì 9 a giovedì 12 dicembre 2025 parteciperanno allo stage di alto livello al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma.

Per Turiano, nato nel 2009, la chiamata è “il coronamento di lavoro e dedizione che ci metto ogni giorno”, come ha confidato in una recente intervista. “Alla fine gioco e lavoro ogni giorno per tutto ciò”. Un traguardo che si aggiunge a quello raggiunto poche settimane fa da un altro gioiello della casa, Lorenzo Honorio, e che conferma la straordinaria salute del settore giovanile della società giallo-blu. Un vivaio che, dopo aver sfornato talenti come Squillaci, Ramondino, Melito e lo stesso Honorio, continua a rinnovare la tradizione, proiettando i suoi ragazzi sulla scena nazionale.

Il merito di questa crescita esponenziale va anche alla sapiente guida tecnica. Il gruppo Under 17, di cui fanno parte Turiano e De Lorenzo, è infatti affidato quest’anno a Peppe Scopelliti, colonna della prima squadra e ora allenatore. “Mister Scopelliti oltre a essere un giocatore, una persona squisita, sa quello che fa”, spiega Turiano. “Non ho niente da dire, siamo un gruppo tutto unito e possiamo, per me, lottare fino in fondo”. Una sintonia perfetta che si riflette nei risultati e nell’ambiente. “Ho fatto la scelta giusta? Eh, penso proprio di sì”, ribadisce il giovane pivot parlando del mondo Futura. “Dal primo giorno ho capito che era la scelta giusta e non mi ero sbagliato”.

Il raduno di Roma non sarà solo un momento di approfondimento tecnico-tattico. Il progetto Futsal+ della Federazione Italiana Giuoco Calcio punta infatti a formare gli atleti a 360 gradi, con un’attenzione particolare agli aspetti umani, educativi e valoriali. Un’opportunità di crescita completa per Turiano, che ha già avuto un assaggio del grande futsal stando in panchina con la prima squadra di A2 Elite, e per De Lorenzo, promettente portiere.

Questa doppia convocazione arriva in un momento di grande fermento per tutta la società, con la prima squadra impegnata in una stagione di alto livello e il vivaio che continua a brillare. Come ha concluso lo stesso Turiano, è “una gioia che rappresenta il miglior carburante per continuare a crescere, sognare e costruire il futuro del futsal calabrese”. La strada è tracciata.