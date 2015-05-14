Futuro e innovazione, l’Europa investe nei giovani

di Davide Gallo – L’Unione Europea continua a portare avanti il suo programma di investimento nell’innovazione, con un occhio di riguardo verso i giovani ed il loro futuro. La Commissione Europea pianificato otto eventi con l’obiettivo di far incontrare aziende sia italiane che europee con investitori e partner provenienti da tutto il mondo. Gli incontri si terranno dal 6 maggio al 12 ottobre all’interno dell’area mediterranea e riguarderanno soprattutto l’agro-industria in ambito internazionale. I temi saranno diversi, a cominciare dalle strategie utili per incrementare il business.

I settori coinvolti negli eventi

Verranno coinvolti anche altri settori come la produzione di alimentari, l’agricoltura, la conservazione, la trasformazione, la logistica, il packaging, le tecnologie ed il controllo della sicurezza e della qualità alimentare. Faranno parte del programma di eventi, naturalmente, anche gli aspetti di questi settori che chiamano in causa la sostenibilità, dunque la gestione delle risorse ambientali, le biotecnologie e le energie rinnovabili. Nell’arco degli ultimi anni, infatti, l’espansione di questi settori è stata costante ed in grado di generare nuove opportunità dal punto di vista lavorativo.

Ognuno di questi settori ha saputo attrarre l’interesse dei giovani sia per quanto riguarda l’aspetto innovativo sia per le possibile di trovare un impiego in un mercato la cui espansione è in crescita. Per coloro che fossero interessati, l’Università Unicusano mette a disposizione corsi di laurea breve che consentono di acquisire nuove competenze in tali settori. L’opportunità di approfondire le proprie conoscenze in questi ambiti è alla portata sia dei neo-laureati (frequentando dei master) sia di coloro che già hanno un impiego nel settore e necessitano, o desiderano, un aggiornamento professionale.

I corsi dell’Università Unicusano

Tali corsi di studio, nominati qualche riga fa, offerti dall’Università Niccolò Cusano, così come quelli offerti da altri atenei italiani, sono job oriented e dinamici, e prevedono seminari, workshop, simulazioni e tirocini, grazie ai quali gli studenti possono cominciare fin dall’inizio ad avere esperienze lavorative valide ed utili per il loro futuro. L’innovazione e le nuove tecnologie, infatti, comportano la necessità di figure professionali competenti e sempre aggiornate, degli specialisti in grado di saper gestire tutti i nuovi aspetti dei diversi settori.

L’aggiornamento professionale richiede sempre di più una prospettiva moderna e soprattutto internazionale, a partire dall’apprendimento delle lingue straniere (in primis l’inglese). L’agro-industria in chiave moderna, poi, non può prescindere dalla sostenibilità ambientale ed appare chiaro a tutti che l’espansione di questo settore non porta con sé soltanto un miglioramento a livello socio-economico, ma accresce anche la qualità della vita attraverso una maggiore attenzione nei confronti dell’ambiente, visto non più soltanto come una risorsa da sfruttare ma anche da tutelare.

Gli otto eventi della Commissione Europea

Lavoro, economia e ambiente, dunque, devono muoversi di pari passo. Gli otto eventi organizzati dalla Commissione Europea saranno completamente gratuiti e serviranno in primo luogo per far conoscere in ambito internazionale i fondi e gli strumenti che Bruxelles ha reso disponibili per le Pmi, vale a dire le “Piccole e Medie Imprese“. Prima di ciascuno degli otto appuntamenti (uno dei quali sarà dedicato esclusivamente ai prodotti Dop) sono previste delle conferenze che serviranno proprio per illustrare gli strumenti messi a disposizione delle Pmi.

Trattandosi di occasioni creare per mettere in contatto aziende di diversi Paesi, sarà anche mostrato quali sono le strade per accrescere le opportunità di collaborazione fra le varie imprese ed aziende. Il primo appuntamento, svoltosi la scorsa settimana, si è tenuto a Milano e il collegamento con l’Expo è stato molto stretto, com’era logico che fosse. Per questo la Commissione Europea ha organizzato anche una visita all’interno dell’esposizione universale per tutte le aziende interessate a visitare i diversi padiglioni.

Il progetto degli otto appuntamenti fa parte del programma “Missioni per la crescita”, lanciato dalla Commissione Ue nel 2011. All’organizzazione degli eventi hanno fornito il loro contributo anche l’Enterprise Europe Network, rete creata dalla stessa Commissione Ue in supporto delle Pmi, e Promos, l’azienda della “Camera di Commercio” di Milano che si occupa delle attività a livello internazionale. Dopo l’incontro di Milano, il prossimo appuntamento in calendario è previsto per il 9 e 10 giugno e riguarderà la Cina, seguito immediatamente dagli incontri del 12 e 13 giugno dedicati ai Caraibi e all’America Latina.

Il calendario degli appuntamenti

A luglio, il 10 e l’11, sarà la volta del Giappone, poi dopo la pausa estiva toccherà all’Africa Sub-sahariana il 18 e 19 settembre. Le attività riprenderanno a pieno regime questo mese, dato il 28 e il 29 settembre si terranno gli incontri riservati al sud-est asiatico. Il 5 e il 6 ottobre sarà il turno di Stati Uniti e Canada, mentre l’ultimo incontro (data ancora da confermare) sarà dedicato interamente ai prodotti Dop.