Futuro Reggina: Brunetti-Versace-Perna, incontro terminato

Dopo aver incontrato la segreteria generale della Reggina e gli amministrativi per riuscire ad avere un quadro più chiaro della situazione complessiva del club, l’avvocato Katiuscia Perna, amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Roma in seguito all’arresto del presidente Luca Gallo, ha avuto un colloquio con le Istituzioni e più precisamente con i sindaci f.f. Brunetti e Versace ed i delegato allo sport Latella.

Incontro finito, si attendono notizie

Il confronto, avvenuto presso il centro sportivo S. Agata e non all’interno dei palazzi governativi, è durato circa un’ora e ovviamente al momento non se ne conoscono i contenuti. E’ facile immaginare che dopo aver preso contezza di quello che sarà necessario per tentare di salvare la società amaranto e quindi le tappe che si dovranno affrontare scadenza dopo scadenza, il dialogo è probabile sia servito per capire anche quale sarà il sostegno delle Istituzioni in questo percorso. Sicuramente seguirà comunicato.