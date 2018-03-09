G. Praticò: ‘I tifosi dovrebbero tornare allo stadio perché…’

Alla vigilia della sfida con il Monopoli, il dirigente Giuseppe Praticò spiega perché i tifosi dovrebbero tornare al Granillo e a che punto è la risposta della città

Siamo ormai prossimi all’appuntamento tra i più delicati della stagione. La Reggina si gioca molto nella sfida interna contro il Monopoli ben consapevole che un eventuale successo, spianerebbe in maniera decisa la strada verso la salvezza. Si è cercato attraverso iniziative e visite itineranti presso alcune scuole della città, di creare coinvolgimento, la speranza è quella di ottenere da questo dei risultati.

Al dirigente Giuseppe Praticò abbiamo chiesto per quale motivo, dopo un lungo periodo di indifferenza, i tifosi dovrebbero tornare al Granillo: “Perché è indispensabile, secondo me, cercare di ricostruire il feeling tra tifoseria e squadra della città. Questa è una partita in cui i ragazzi, che sono già molto carichi, con la spinta dei tifosi potranno arrivare ad ottenere un risultato che tutti vogliamo, la vittoria.

Mi attendo una buona risposta in questo senso, l’impegno della squadra dovrà essere quello di coinvolgere i tifosi sugli spalti ed i tifosi di incoraggiarla per il raggiungimento dell’obiettivo. Intanto mi giungono notizie di numeri interessanti dal punto vendita, è stato fatto un buon lavoro anche con le scuole, sono fiducioso.

Da questo momento in poi saranno tutte partite della vita, siamo nella fase cruciale della stagione ed ogni gara rappresenta un passo decisivo verso la salvezza”.

M.F.

foto: reggina 1914