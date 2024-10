G. Zampaglione: “Reggina, devi tornare a essere comunità”

In quanto tifoso e ex guida spirituale della Reggina voglio fare i miei più cari auguri al nuovo DS Massimo Taibi e al grande comunicatore il Signor Giusva Branca(che avrà la delega della comunicazione).

Bella l’immagine utilizzata dal signor Branca. Ha esordito utilizzando il termine: “CHIESA al centro del villaggio”.

Papa Giovanni XXIII aveva utilizzato l’immagine della “FONTANA DEL VILLAGGIO” ove vedeva la parrocchia come comunità che malgrado i suoi limiti e le sue carenze, rimane aperta a tutti e la casa di tutti e soprattutto e il luogo dove tutti si dissetano.

Di chiesa al centro del villaggio ha parlato in precedenza l’allenatore Rudi Garcia, un uomo carismatico, aveva utilizzato questo termine per dare un senso di “comunità”‘ e di “unione”. Il signor Branca non poteva che esordire alla grande anche perché con questa espressione vuole guardare lontano per la nostra Reggina.

La Reggina deve ritornare ad essere per tutti :tifosi e non una “comunità”‘ “unità” PER AFFRONTARE ALLA GRANDE IL NUOVO ANNO SPORTIVO NELLA SPERANZA CHE SI RIEMPIA DI NUOVO.