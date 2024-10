G7 in Calabria, Caminiti a CityNow: ‘Villa volàno per l’intera Costa Viola’

“Avevamo già appreso, nel mese di settembre, in occasione della visita del ministro Tajani , dell’idea di portare in Calabria il G7. Oggi abbiamo avuto la conferma della percezione assolutamente positiva che il Ministro Tajani aveva avuto di Villa San Giovanni . E’ rimasto estasiato dalla bellezza dello Stretto , dall’altissimo livello di accoglienza e della nostra capacità ricettiva”.

Così il primo cittadino di Villa San Giovanni, dopo l’annuncio di questa mattina di Tajani che ha confermato l’organizzazione del G7 del commercio internazionale in Calabria, a Villa San Giovanni.

“La città accoglie con grande piacere la notizia di organizzare un evento unico e di caratura internazionale per la prima volta nella storia di Villa San Giovanni – spiega il sindaco ai nostri microfoni – E’ ovvio che l’interesse che tutti riservano a Villa San Giovanni è legato anche e soprattutto alla grande opera e all’influenza che il Ponte sullo Stretto ha in questo momento. Il nostro obiettivo sarà anche quello di fare visitare ai grandi della terra anche le bellezze del territorio. Ci auguriamo che possano visitare oltre all’Altafiumara, anche Torre Cavallo, ma anche la parte costiera circostante, fino ad arrivare a Scilla. Nel tour non potrà mancare la visita al Museo Archeologico della Magna Grecia di Reggio Calabria. Spero che possano essere apprezzate non solo le bellezze della nostra cittadina. Spero che Villa San Giovanni possa essere volano per le bellezze della Costa Viola”.