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Gaetano Arena firma con il Val Gallico

La guardia classe 1992, già alla Magic Basket in serie D, entra nel gruppo giovane del Val Gallico di coach Polimeni

24 Settembre 2016 - 19:52 | di Vincenzo Comi

Palloni da basket FIBA, immagine di repertorio per la Special Olympics European Basketball Week

L’A.s.d. Val Gallico Pallacanestro è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo con l’altleta Gaetano Arena, guardia classe 1992, originario di Reggio Calabria.

Figlio anche lui della scuola basket Viola, ha militato nella Diamond in D, Vis R.C. in C e nelle ultime due stagioni è stato la punta di diamante della Magic Basket in serie D.

Guardia fisica e veloce, si inserisce alla perfezione nel gruppo giovane del Val Gallico di coach Polimeni.

Il giocatore è gia a lavoro con la squadra che oggi sarà ospite della Zenith Messina, team  che milita in C silver sicilia. A Gaetano un grosso in bocca al lupo da parte della società.

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