Gaetano Arena firma con il Val Gallico

L’A.s.d. Val Gallico Pallacanestro è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo con l’altleta Gaetano Arena, guardia classe 1992, originario di Reggio Calabria.

Figlio anche lui della scuola basket Viola, ha militato nella Diamond in D, Vis R.C. in C e nelle ultime due stagioni è stato la punta di diamante della Magic Basket in serie D.

Guardia fisica e veloce, si inserisce alla perfezione nel gruppo giovane del Val Gallico di coach Polimeni.

Il giocatore è gia a lavoro con la squadra che oggi sarà ospite della Zenith Messina, team che milita in C silver sicilia. A Gaetano un grosso in bocca al lupo da parte della società.