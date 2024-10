Galigani: i mesi per la disputa dei play off per la quarta promozione

Vittorio Galigani, ex dirigente sportivo, ha parlato a TuttoC.com parlando del criterio da utilizzare per stabilire la quarta promossa in Serie C. “Ma si facciano i play off ad agosto o settembre. Qual è il problema. Slitterà l’inizio della prossima stagione, si dovranno eventualmente giocare più partite infrasettimanali, ma si eviteranno strascichi giudiziari e polemiche. Di fronte alla forza maggiore imposta dal virus ricorra, chi di competenza, alla modifica a tempo, di poche appropriate norme”.

