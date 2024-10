Reggio, galleria chiusa al traffico sull’A2

Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo‘, è provvisoriamente chiusa la corsia di marcia – in direzione sud – nei pressi della galleria ‘Scacciotti‘, tra Gallico e Reggio Porto, in provincia di Reggio Calabria.

Chiusa al traffico la galleria di Scaccioti

Il provvedimento si è reso necessario a causa del danneggiamento alle lamiere grecate nella volta della galleria da parte di un mezzo pesante fuori sagoma.

La galleria è stata immediatamente messa in sicurezza dal personale Anas dalle ore 23:00 istituendo fino alle ore 00:00 la chiusura del tratto in prossimità dell’area e grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, chiamati dal nostro personale, è stato possibile rimuovere le lamiere strappate dal mezzo.

I tecnici Anas sono al lavoro per le verifiche tecniche alla galleria e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

