Gallico al centro dell’attenzione del Comune: 5 milioni per la riqualificazione del Lungomare

Nell’ultima seduta, riunitasi a Palazzo San Giorgio, la Giunta comunale ha approvato -con le delibere n. 15 e n. 16 del 3 febbraio 2026- due provvedimenti nell’ambito del PR Calabria FESR-FSE+ 2021–2027 destinati al quartiere di Gallico; per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.

Con la delibera n. 16 l’Esecutivo ha approvato il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) relativo all’intervento di rigenerazione urbana, sociale e culturale del borgo marinaro S. Cecilia di Gallico Marina e delle aree limitrofe; per un importo programmatico pari a 2 milioni di euro.

Il provvedimento definisce le linee guida per la riqualificazione degli spazi pubblici, il miglioramento dell’accessibilità e la valorizzazione del borgo marinaro come luogo identitario e punto di equilibrio tra il tessuto urbano e il fronte costiero, rafforzando al contempo la funzione sociale e aggregativa degli spazi.

Con la delibera n. 15 la Giunta ha inoltre approvato il DIP per la riqualificazione del lungomare di Gallico; per un importo programmatico di 2,8 milioni di euro. L’intervento è orientato al recupero e alla valorizzazione dello spazio pubblico costiero, al miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità del fronte mare e al rafforzamento del ruolo del lungomare come infrastruttura urbana strategica; in coerenza con la più ampia visione di rigenerazione della fascia costiera cittadina e del fronte-mare unico.

Il sindaco facente funzioni –Domenico Battaglia– ha dichiarato con soddisfazione “Le delibere approvate rappresentano una risposta concreta a un quartiere che attendeva da tempo interventi strutturali; è un impegno assunto dall’amministrazione e portato avanti con coerenza; che conferma l’attenzione anche verso le periferie e la volontà di valorizzare Gallico come parte integrante dello sviluppo della città”.

L’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo -nonché ex consigliere comunale con delega ad Agenda Urbana- ha sottolineato “Con l’approvazione degli indirizzi alla progettazione per il borgo marinaro e il lungomare di Gallico compiamo un ulteriore passo in avanti di un percorso avviato già nei mesi scorsi, volto a investire in maniera organica sull’area nord della città; rendendo operativi fondi strategici e attesi dal territorio”.

L’assessore ai Lavori Pubblici –Paolo Brunetti- ha evidenziato che “gli interventi su Gallico si inseriscono in una visione complessiva di riqualificazione del rapporto tra la città e il mare; in continuità con altri progetti già realizzati lungo la costa, con l’obiettivo di costruire un fronte urbano unitario e restituire spazi pubblici di qualità alle comunità”.