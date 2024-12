Emendamento Cannizzaro sulla Vallata del Gallico, la soddisfazione del sindaco di Laganadi Spadaro

Un altro traguardo raggiunto. Dopo l’inaugurazione delle settimane scorse della Gallico-Gambarie, strada a scorrimento veloce che permette di percorrere in pochi minuti il tragitto dal mare alla montagna, ai territori della Vallata del Gallico sono destinati 4 milioni di euro complessivi, tramite un emendamento alla manovra finanziaria 2025 dell’onorevole Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale del Partito, alle Amministrazioni comunali di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte.

Fondi che serviranno per:

realizzare infrastrutture complementari,

complementari, valorizzare gli attrattori turistici di zona,

di zona, mettere in atto interventi di rigenerazione urbana ,

, attuare servizi sui rispettivi territori.

Il tutto con uno sguardo rivolto al futuro di tutta l’Area dello Stretto.

Un nuovo impulso di crescita per i comuni della Vallata

“In qualità di Sindaco, accolgo con soddisfazione ed una certa emozione l’emendamento proposto dall’onorevole Cannizzaro, che rappresenta un passo significativo verso la riqualificazione dei nostri territori. Sono onorato ed orgoglioso aver sentito il nome del mio Comune, Laganadi, alla Camera dei Deputati, resterà nella storia”.

Così in una nota il primo cittadino, Michele Spadaro. L’attenzione dell’onorevole e il suo impegno verso la comunità “sono testimonianza di un profondo amore per il nostro territorio e per le sue potenzialità. La valorizzazione del patrimonio urbano ed extraurbano è un obiettivo fondamentale per garantire un futuro sostenibile e prospero alla nostra comunità”.

L’emendamento, per il sindaco, sottolinea l’importanza di interventi mirati che non solo migliorano la qualità della vita dei cittadini, ma favoriscono anche l’integrazione tra le diverse aree del comune, promuovendo una crescita equilibrata. Spadaro evidenzia come questa misura non solo risponda a una delle priorità dell’amministrazione, ma testimoni “un’intesa reciproca nella volontà di valorizzare e rendere più vivibili i luoghi che tanto amiamo”.

Il coinvolgimento della comunità e le prospettive future

Spadaro, inoltre, ribadisce l’importanza di un coinvolgimento attivo della cittadinanza in tutte le fasi di questo processo, affinché la riqualificazione non sia solo un intervento infrastrutturale, ma anche un’opportunità di crescita collettiva: