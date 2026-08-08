Sicurezza sulla Gallico–Gambarie: installati i delineatori luminosi alla prima rotatoria

Dispositivi fondamentali per rendere maggiormente visibile la rotatoria e guidare gli automobilisti soprattutto nelle ore serali e notturne

Un importante intervento per migliorare la sicurezza stradale lungo la strada Gallico–Gambarie, in un tratto particolarmente delicato e purtroppo non adeguatamente illuminato.

Installati i delineatori luminosi alla prima rotatoria

Alla prima rotatoria, in direzione Gallico–San Giuseppe, sono stati infatti installati i delineatori di ostacolo luminosi, dispositivi fondamentali per rendere maggiormente visibile la rotatoria e guidare gli automobilisti soprattutto nelle ore serali e notturne.

La segnalazione del consigliere Tonino Modafferi

L’intervento è stato realizzato grazie alla richiesta avanzata dal consigliere della III Circoscrizione Tonino Modafferi, che aveva segnalato all’ANAS la necessità di intervenire in un punto caratterizzato dalla scarsa illuminazione e, di conseguenza, da una maggiore difficoltà di percezione dell’ostacolo e della sede stradale.

La risposta dell’ANAS

La risposta dell’ANAS non si è fatta attendere. In tempi brevi sono stati installati i nuovi delineatori luminosi, dando così un primo concreto riscontro alle esigenze manifestate dai cittadini e dagli automobilisti che quotidianamente percorrono l’importante arteria.

Un intervento per migliorare la sicurezza stradale

Un intervento che, pur nella sua semplicità, rappresenta un passo significativo sul fronte della sicurezza, perché una migliore segnalazione della rotatoria consente agli automobilisti di percepire con maggiore anticipo la presenza dell’ostacolo e di affrontare il tratto con maggiore attenzione.

Il consigliere Tonino Modafferi ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando l’ANAS per la tempestività e la disponibilità dimostrate nel recepire la segnalazione e intervenire concretamente.

Modafferi: «Una risposta reale ai cittadini»

«Quando le segnalazioni provenienti dal territorio trovano ascolto e si trasformano rapidamente in interventi concreti – sottolinea Modafferi – significa dare una risposta reale ai cittadini e contribuire alla sicurezza di tutti coloro che percorrono quotidianamente questa strada».

L’auspicio di nuovi interventi lungo la Gallico–Gambarie

La speranza è che questo intervento possa rappresentare anche un ulteriore stimolo a proseguire con le necessarie verifiche lungo tutta la Gallico–Gambarie, soprattutto nei punti maggiormente critici e dove l’illuminazione risulta insufficiente.

La sicurezza stradale passa anche da piccoli interventi, ma concreti e tempestivi. E quello realizzato alla prima rotatoria va proprio nella giusta direzione.