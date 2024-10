Gallico-Gambarie e gli operai non pagati, Klaus Davi: “Vergognoso”

«Trovo squallido che gli operai che lavorano all’opera Gallico-Gambarie non siano pagati da mesi. Apprendo dai giornali che la realizzazione della strada è in ritardo di un anno! Un anno! Ma non avevamo sentito da qualcuno che procedeva spedita? Che sarebbe stata un fondamentale aiuto per la mobilità in Calabria? Spero che ci sia una mobilitazione anche dei senatori e dei deputati eletti in Calabria».