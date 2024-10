Gallo: ‘I tifosi mi hanno chiesto Messi e Ronaldo… Dai qualcuno arriva’

Con la sua golf cart il presidente Luca Gallo si diverte ma fa anche sentire la propria presenza al centro sportivo S. Agata. Contrariamente anche alla abitudini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, parlando ma non troppo di calciomercato e centro sportivo: “Parlare con i tifosi è sempre un piacere, con loro mi trovo bene, con qualche altro meno. Mi hanno chiesto Messi e Cristiano Ronaldo, ma anche De Light.

Almeno uno dei tre lo compro (ride). Lunetta? No, assolutamente no, lo conosco è un bel giocatore come tanti altri. Qui al centro sportivo ci sono tanti lavora da fare, abbiamo scelto di rimanere a Reggio per il ritiro perchè si è più vicini alla gente. Tanti bambini, sono la cosa più bella, quando li vedo mi scialo. Piano piano sto imparando il dialetto reggino.

Nel nostro girone ci sono tante grandi squadre, non solo il Bari, ma anche il Catanzaro, il Catania, cercheremo di far bella figura soprattutto per la gente”.

