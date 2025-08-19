Il reading multimediale ‘La battaglia d’Aspromonte’ emoziona Gambarie

Sabato 16 agosto, nella sala conferenze dell’Hotel Centrale di Gambarie, è andata in scena l’anteprima di “La Battaglia d’Aspromonte”, reading multimediale ideato da Dario Zema e ispirato al poema medievale “Chanson d’Aspremont”.

L’evento, inizialmente previsto nel Fantabosco di Gambarie, è stato trasferito al coperto a causa del maltempo, in accordo con il Comune, per garantire la fruizione del pubblico. Nonostante i necessari adattamenti tecnici, la partecipazione è stata calorosa.

Un racconto epico in formato multimediale

Lo spettacolo ha riportato in vita la memoria epica del racconto che narra lo scontro tra le truppe di Carlo Magno e i Saraceni per la liberazione di Calabria e Sicilia, ambientato in Aspromonte.

Non una semplice lettura né una messinscena tradizionale, ma un formato multimediale:

sullo schermo scorrevano immagini create a partire dal copione,

gli attori davano voce ai personaggi,

le musiche originali di Andrea Francesco Calabrese costruivano il tessuto sonoro.

La cifra poliedrica di Dario Zema, performer ed educatore, non solo attore ma anche ideatore e aiuto regia del progetto, ha dato allo spettacolo un respiro interartistico.

Regia, cast e collaborazioni

La regia e sceneggiatura portano la firma di Francesco Sgrò, docente dell’Accademia di Belle Arti.

Al montaggio delle immagini e alle videoproiezioni ha collaborato Annalisa Locatelli, presente anche come voce in scena.

Con loro, in cast, Giusva Branca, Adriana Cuzzocrea, Francesca Russo e lo stesso Calabrese.

Un progetto per valorizzare il territorio

Segno di attenzione al pubblico è stata la distribuzione del libretto del copione, pensato come ricordo e strumento di lettura del progetto. Gli organizzatori guardano ora ai prossimi passi, con l’auspicio di riproporre la performance in contesti naturali, come da idea iniziale, per valorizzare l’identità del territorio e un’epica capace di parlare oltre i confini locali.