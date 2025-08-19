Il reading multimediale ‘La battaglia d’Aspromonte’ emoziona Gambarie
In scena l'anteprima dell'opera ideata da Dario Zema, ispirata al poema medievale "Chanson d'Aspremont"
19 Agosto 2025 - 08:02 | Comunicato Stampa
Sabato 16 agosto, nella sala conferenze dell’Hotel Centrale di Gambarie, è andata in scena l’anteprima di “La Battaglia d’Aspromonte”, reading multimediale ideato da Dario Zema e ispirato al poema medievale “Chanson d’Aspremont”.
L’evento, inizialmente previsto nel Fantabosco di Gambarie, è stato trasferito al coperto a causa del maltempo, in accordo con il Comune, per garantire la fruizione del pubblico. Nonostante i necessari adattamenti tecnici, la partecipazione è stata calorosa.
Un racconto epico in formato multimediale
Lo spettacolo ha riportato in vita la memoria epica del racconto che narra lo scontro tra le truppe di Carlo Magno e i Saraceni per la liberazione di Calabria e Sicilia, ambientato in Aspromonte.
Non una semplice lettura né una messinscena tradizionale, ma un formato multimediale:
- sullo schermo scorrevano immagini create a partire dal copione,
- gli attori davano voce ai personaggi,
- le musiche originali di Andrea Francesco Calabrese costruivano il tessuto sonoro.
La cifra poliedrica di Dario Zema, performer ed educatore, non solo attore ma anche ideatore e aiuto regia del progetto, ha dato allo spettacolo un respiro interartistico.
Regia, cast e collaborazioni
La regia e sceneggiatura portano la firma di Francesco Sgrò, docente dell’Accademia di Belle Arti.
Al montaggio delle immagini e alle videoproiezioni ha collaborato Annalisa Locatelli, presente anche come voce in scena.
Con loro, in cast, Giusva Branca, Adriana Cuzzocrea, Francesca Russo e lo stesso Calabrese.
Un progetto per valorizzare il territorio
Segno di attenzione al pubblico è stata la distribuzione del libretto del copione, pensato come ricordo e strumento di lettura del progetto. Gli organizzatori guardano ora ai prossimi passi, con l’auspicio di riproporre la performance in contesti naturali, come da idea iniziale, per valorizzare l’identità del territorio e un’epica capace di parlare oltre i confini locali.