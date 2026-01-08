Neve a Gambarie d’Aspromonte: grande attesa per gli amanti dello sci

Gambarie d’Aspromonte si sveglia sotto una coltre di neve, trasformandosi in un vero e proprio paradiso invernale.

La località, rinomata per le sue bellezze naturali e la sua vocazione turistica, ha visto cadere una fitta nevicata nelle ultime ore, coprendo le sue strade e il paesaggio circostante con uno strato di neve che ha richiamato l’attenzione degli amanti degli sport invernali e dei turisti.

La neve ha creato il perfetto scenario per gli appassionati di sci e ciaspolate. L’area di Gambarie d’Aspromonte si prepara ad accogliere i visitatori per una stagione invernale che promette divertimento e relax immersi nella natura.