A Gambarie si tornare a sciare, Belmonte: ‘Tutto per garantire il miglior servizio possibile’

A Gambarie d’Aspromonte si torna a sciare dopo 2 anni di stop. Lo si fa anche se con qualche difficoltà. All’apertura degli impianti era presente l’assessore Luigi Belmonte del Comune di Santo Stefano che ha illustrato la stagione invernale ai microfoni di CityNow.

Leggi anche

Belmonte illustra la stagione invernale di Gambarie

“Lo stop dovuto alla pandemia ha fatto molti danni e, in più, nel 2022 si scia solamente su due piste: la Telese e la Nino Martino“.

L’assessore comunale, però, appare molto più che fiducioso perché “a Gambarie, nonostante tutto, si scia”.

L’amministrazione, infatti, ha messo in campo tutte le iniziative possibili per riaprire e farlo anche in tempi abbastanza brevi, garantendo servizi in grado di soddisfare le esigente di tutti i turisti.

“L’utente sciatore che viene a trascorrere una giornata sulla neve lascia la macchina in piazza Mangeruca e può utilizzare il servizio navetta messo a disposizione dal Comune di Santo Stefano per arrivare alle piste”.

Leggi anche

Non si sa ancora se le condizioni lo consentiranno, ma da parte dell’amministrazione c’è la volontà di “far battere sia la pista Azzurra che quella Nord”.

“Molto probabilmente da lunedì a sabato cercheremo di prendere gli sciatori alla prima intermedia e di portarlo alla partenza della pista. Stiamo cercando di trovare più soluzioni possibili vista l’assenza della seggiovia piazza Mangeruca – Monte Scirocco“.

L’incendio che ha distrutto che la seggiovia principale del comprensorio ha causato non poche difficoltà, ma l’assessore garantisce che il dialogo con la Regione Calabria è aperto e si lavora per ricostruire ed anzi ammodernare ciò che è andato perduto.

“Non voglio fare stime o dare dei tempi, ma credo ne avremo all’incirca per i prossimi due anni”.

Visitare il comprensorio di Gambarie, assicura comunque l’assessore, non vuol dire solamente sciare.