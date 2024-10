Gambarie, inaugurato il Bike Park. Brumotti a CityNow: “Aspromonte? Voto 10 più!”

“L’Aspromonte è il cuore pulsante dell’Italia. Parte tutto da qui, in quanto calabrese do un bel 10 più”.

Il campione di bike trial Vittorio Brumotti esprime tutto il suo affetto per la Calabria.

CityNow lo ha incontrato all’interno del Municipio di Santo Stefano in Aspromonte a pochi minuti prima dell’inaugurazione del Bike Park di Gambarie.

”Voglio tornare non come ospite ma come turista. Mia madre è di Vibo e da piccola veniva spesso qui in Aspromonte. Adesso è desiderosa di rivivere e rivedere la Tonnara di Palmi, le ho promesso che la porterò presto qui, magari con la Bike”.

L’augurio del noto conduttore televisivo del tg satirico “Striscia la Notizia” rivolge un messaggio affinché l’intero territorio possa accogliere eventi turistici come quello di oggi.

“Spero possano nascere diverse strutture turistiche, Bike hotel ed agriturismi per sviluppare l’economia locale e per far conoscere le qualità della Calabria”.

Campione di legalità, Vittorio Brumotti ha raccontato tanti casi di sprechi di fondi pubblici.

“Mi sono occupato per anni di spreco di denaro pubblico in particolare amministrazioni che con fondi europei costruivano impianti mai inaugurati e utilizzati. La Calabria ne è piena. Questo progetto è già andato a buon fine ed è l’esempio di come la buona sinergia tra pubblico e privato possa portare a risultati vincenti”.