A Gambarie il meeting delle Guide Ambientali Escursionistiche d’Italia

di Domenico Suraci – Sta andando in scena(6-7-8 aprile) a Gambarie d’Aspromonte il meeting dell’AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche. Grande partecipazione, al fine di accrescere il già forte senso di appartenenza delle Guide. Attività di interesse nazionale per creare reti di contatti e far conoscere il nostro magnifico territorio.

Ai microfoni di CityNow i protagonisti dell’incontro:

Giampiero Sammui, Presidente Federparchi è entusiasta di ciò che avviene a livello nazionale. I parchi collocati spesso in aree di basso sviluppo permettono crescita e benessere economico. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte per molti aspetti è un’eccellenza, mi fa molto piacere dirlo. Abbiamo già predisposto un piano preliminare per la prevenzione degli incendi, abbiamo avuto un’ottima risposta. Di tutto il parco mi ha impressionato particolarmente Bova.

Andrea Gennai, presidente AIDAP e presidente Comitato Tecnico-Scientifico Aigae, evidenzia come una guida turistica ha una funzione determinante per scoprire un parco dal punto di vista culturale e storico ed inoltre racconta la sfida tra uomo e natura, da considerarsi come crescita. Il Parco Nazionale dell’Aspromonte sta mostrando il volto migliore e diventare “GEOPARCO” sarebbe veramente il giusto riconoscimento.

Antonio Nicoletti responsabile aree protette di Legambiente, parla dei corsi di formazione nati per le guide turistiche e di “CAMMINA NATURA” che si svolgerà presto per iniziative comuni sulla biodiversità.

Giuseppe Bombino, presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte si ritiene davvero entusiasta per la scelta del Parco Nazionale dell’Aspromonte per lo svolgimento del meeting. Un Parco deve avere dei narratori, qualcuno che diffonda informazioni, insegnamenti che si possono trarre all’interno di tale area. Accorciano le distanze, migliorano le conoscenze culturali. Le guide sono dei protagonisti insostituibili. L’Aspromonte ancora una volta protagonista di un percorso di cui non si può tornare indietro. Aspromonte al centro del Mediterraneo che proietta l’intero territorio nel mondo.