Gambarie, stagione sfortunata. Aggiornamenti del weekend

Quello che fino a qualche giorno fa poteva essere il primo weekend di neve per i tanti reggini e appassionati dello sci si rivela invece un ‘semplice’ weekend di sole.

Si fa desiderare ancora la preziosa neve che avrebbe fatto divertire centinaia di sportivi provenienti, come ogni anno anche dalla Sicilia.

In realtà la neve c’è ma è ancora troppo poca per consentire la ‘battitura’ delle piste.

Intanto in una delle pagine facebook dedicate al piccolo comprensorio sciistico aspromontano ‘Gambarie‘ l’ultimo post di aggiornamento recita così:

“I gestori degli impianti comunicano che al momento non ci sono le condizioni per aprire le piste, a causa dello scarso innevamento. Gli impianti sono comunque aperti e funzionanti. Si può sciare sulla pista artificiale. Si attende altra neve per poter aprire il resto delle piste. Probabilmente sarà fatto un tentativo per domenica, ma nulla è assicurato perché battere le piste con uno strato sottile di neve ghiacciata non sarà semplice. Gli operatori ce la stanno mettendo tutta”.