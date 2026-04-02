Gambarie, Pasquetta sulla neve: apertura straordinaria dopo le ultime nevicate
Montagna, sci e vista sullo Stretto per una Pasquetta diversa dal solito
02 Aprile 2026 - 14:44 | di Redazione
Le abbondanti nevicate degli ultimi giorni riportano lo sci a Gambarie d’Aspromonte anche nel giorno di Pasquetta. È stata infatti annunciata un’apertura straordinaria delle piste per lunedì, resa possibile proprio dal ritorno della neve e dal lavoro avviato in queste ore per preparare al meglio il comprensorio.
In vista dell’appuntamento, sono già in corso le operazioni di sistemazione del tracciato. La preparazione delle piste andrà avanti fino a sabato, con l’obiettivo di garantire condizioni ottimali agli sciatori e consentire una giornata all’insegna della neve in uno dei luoghi più caratteristici dell’Aspromonte.
L’annuncio conferma la volontà di sfruttare al meglio questa nuova finestra favorevole dal punto di vista meteorologico. Dopo le precipitazioni delle ultime ore, Gambarie si prepara dunque ad accogliere residenti, visitatori e appassionati per una Pasquetta diversa dal solito, tra montagna, sci e panorama sullo Stretto.
Si scierà dalle 8:30 alle 16:00. Un’apertura speciale che punta a trasformare il lunedì dell’Angelo in una giornata da vivere sulla neve, con piste preparate e condizioni che, meteo permettendo, potranno offrire un’esperienza pienamente invernale anche nel cuore della primavera.