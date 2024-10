Gambarie, 20 giorni di sci ininterrotto. Due le novità del prossimo weekend

Gambarie, nel suo primo fine settimana di febbraio, offre a tutti i visitatori ancora tanta neve e divertimento.

Da oltre 20 giorni si scia ininterrottamente e con numeri di turisti da capogiro, segnando così l’orgoglio e la contentezza dell’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte. Quello che ci aspetta sarà un ulteriore weekend di sport, passeggiate e divertimento rigorosamente sulla neve. Sono tantissime, infatti, le foto che testimoniano la presenza dei turisti a Gambarie, amata da tutti.

Sciatori e non, adulti e ragazzi, hanno gremito la bellissima località turistica da metà gennaio ad oggi. Tanta dedizione da parte del Sindaco, dott. Francesco Malara, è questo il segreto per far funzionare tutto.

Servizio navetta gratuito, ben 4 minibus, per il trasporto degli utenti da Piazza Mangeruca fino alle sciovie del Telese e Rumia ; servizio navetta gratuito per il trasporto di coloro che parcheggiano le automobili il località Cucullaro, per poter giungere a Gambarie in totale sicurezza; La presenza del gruppo di Protezione Civile di Santo Stefano che garantirà la viabilità.

Ma non è tutto, il sindaco Malara infatti, grazie all’ottimo servizio dell’azienda di trasporto dell’area Metropolitana, per gustarsi la giornata in una ancora maggiore tranquillità, in allegria e con meno inquinamento, consiglia di utilizzare i 3 “BUS DELLA NEVE” organizzati dall’Atam per domenica 6 febbraio che partiranno da Piazza Garibaldi – RC alle ore 7.20 per poi rientrare con partenza da Gambarie alle ore 16.00, al prezzo massimo di € 3,20 con biglietto acquistato a bordo.

Inoltre, si informano gli sciatori che le piste Telese e Nino Martino saranno interamente aperte, in quanto le rigide temperature notturne hanno consentito il mantenersi della neve in un ottimo stato ed inoltre sempre aperte la sciovia Mareneve ed il campo scuola con tapis roulant con la pista azzurra e la pista nord battute, utilizzabili come pista di rientro .

Ma c’è una bella notizia da condividere:

I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGGIOVIA MONTE SCIROCCO-RIPETITORE SONO STATI QUASI COMPLETATI, SI ASPETTA IL COLLAUDO OBBLIGATORIO DA PARTE DELL USTIF CHE DOVREBBE ESSERCI SUL FINIRE DELLA PROSSIMA SETTIMANA. IL CHE VUOL DIRE CHE SE TUTTO VA BENE, COSI COME DOVREBBE ANDARE, IL PROSSIMO WEEK END POTREMO SCIARE ANCHE SULLA PISTA AZZURRA.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI IN UNA GAMBARIE SEMPRE PIU ORGANIZZATA.